Подмосковье 11 апреля 2023, 13:31 Врачи из МОНИКИ провели операцию на головном мозге пациентки в полном сознании Пресс-служба Минздрава МО

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В Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского поступила 47-летняя жительница Люберец. Она жаловалась на судороги и припадки, а проведенное МРТ-исследование показало опухоль в глубинных отделениях головного мозга.

Сложную операцию решили проводить не погружая пациентку в медикаментозный сон. Это делаются для того, чтобы нейрохирург мог контролировать каждый шаг и быть уверенным, что функциональные области головного мозга остаются в сохранности.

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«Мы тестируем зоны мозга перед удалением опухоли и непрерывно проверяем функции его работы во время операции», — объяснил руководитель отделения нейрохирургии Реваз Джинджихадзе.

Операцию проводила бригада врачей, в составе которой также были лингвисты и психологи. Они наблюдали, как пациентка реагирует на заряды электродов, как отвечает на вопросы и реагирует на специальные картинки.

«Это очень важно для сохранения речевой функции и для того, чтобы после удаления опухоли пациентка смогла вернуться к полноценной жизни», — добавил Реваз Джинджихадзе

Манипуляция на головном мозге длилась пять часов и прошла успешно. В результате врачи удалили опухоль диаметром четыре сантиметра. Уже через пять дней пациентка вернулась домой.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.