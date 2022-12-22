Подмосковье 22 декабря 2022, 16:02 Врачи из МОНИИАГ помогли пациентке с опасными патологиями родить двойню Unsplash

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Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помог стать мамой 29-летней женщине с многоплодной беременностью, которая обратилась за помощью из другого региона России. У пациентки было сразу несколько патологий, каждая из которых могла привести к трагическим последствиям.

В прошлом у женщины выявили опухоль правого зрительного нерва. Врачи провели операцию и лучевую терапию, из-за чего долгое время нельзя было беременеть. Когда же, наконец, это произошло, начались другие неприятности. Так, на раннем сроке у женщины произошла отслойка хориона, что могло привести к выкидышу.

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3 декабря в Подмосковье отметили 10-летие работы другого центра, где тоже спасают беременных и их детей. Губернатор Андрей Воробьев прибыл на праздник в клинический госпиталь «Лапино» и лично поздравил медиков.

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