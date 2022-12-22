22 декабря 2022, 16:02
Врачи из МОНИИАГ помогли пациентке с опасными патологиями родить двойню
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помог стать мамой 29-летней женщине с многоплодной беременностью, которая обратилась за помощью из другого региона России. У пациентки было сразу несколько патологий, каждая из которых могла привести к трагическим последствиям.
В прошлом у женщины выявили опухоль правого зрительного нерва. Врачи провели операцию и лучевую терапию, из-за чего долгое время нельзя было беременеть. Когда же, наконец, это произошло, начались другие неприятности. Так, на раннем сроке у женщины произошла отслойка хориона, что могло привести к выкидышу.«Мы назначили терапию, направленную на продление беременности. Пациентка еженедельно наблюдалась у нас, приезжая на консультации из другого региона», — рассказала старший научный сотрудник акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.В середине беременности у будущей мамы выявили новообразование шеи. После цитологического заключения о доброкачественном характере опухоли, ее удалили.Несколько раз за беременность пациентку госпитализировали, а на 32-й неделе возникло еще одно осложнение — желтуха. На помощь снова пришли врачи МОНИИАГ.«На сроке 33-34 недели беременности у пациентки развилась преэклампсия, которая вызывает резкое повышение давления, что может привести к летальному исходу и ребенка, и мамы. Симптомы патологии продолжали нарастать, и нами было принято решение о досрочных родах», — добавила специалист.В результате на свет появились мальчики весом 1800 граммов каждый и ростом 44 сантиметра. Новорожденные были переданы на выхаживание в Московский областной перинатальный центр, где находились в течение месяца. Сейчас дети с мамой чувствуют себя хорошо и выписаны домой. Их здоровью ничего не угрожает.
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3 декабря в Подмосковье отметили 10-летие работы другого центра, где тоже спасают беременных и их детей. Губернатор Андрей Воробьев прибыл на праздник в клинический госпиталь «Лапино» и лично поздравил медиков.
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