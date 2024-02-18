Подмосковье 18 февраля 2024, 16:00 Врачи из Люберец удалили трехлитровую опухоль брюшной полости у новорожденного Пресс-служба Минздрава МО

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Родители двухлетнего мальчика обратились в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Они сообщили об увеличении размера живота у ребенка. Врачи, проведя обследования, выявили у него лимфангиому брюшной полости.

Заведующий отделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов подчеркнул, что операция была необходима для удаления огромного образования, которое оказывало давление на органы и затрудняло нормальное функционирование организма малыша.

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«Объем лимфатической жидкости составил три литра», — отметил Владимир Трунов.

Этот случай подчеркивает важность своевременной медицинской помощи и профессионализм медицинского персонала Подмосковья в решении сложных проблем. Сейчас мальчик идет на поправку и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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