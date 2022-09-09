Врачи из Люберец спасли женщину с полулитровой печеночной кистой | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врачи из Люберец спасли женщину с полулитровой печеночной кистой

Читать 360tv в

Женщина 54 лет обратилась в больницу Люберец с жалобами на боли в животе, которые начались два года назад. Она рассказала, что из-за чувства жжения во время приема пищи она похудела на семь килограммов. Врачи обнаружили у нее печеночную кисту с 500 миллилитрами жидкости внутри.

Медики рассказали, что капсула новообразования была очень тонкой и могла разорваться в любой момент. Это привело бы к летальному исходу. Главврач Дмитрий Семенцов сообщил, что кисту пациентке удалили через прокол за 30 минут.

Реклама

«Такие малоинвазивные вмешательства позволяют уменьшить операционную травму и сократить период реабилитации пациента», — уточнил он.

Реклама

Женщину уже выписали из стационара, она идет на поправку. Врачи напомнили о важности обращения за помощью при болях в животе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

0 0 0 0 0 0