Врачи из Люберец спасли женщину с гнойным процессом из-за невылеченного зуба | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Люберец спасли женщину с гнойным процессом из-за невылеченного зуба

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Женщина с высокой температурой и жалобами на затрудненное глотание поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии больницы Люберец. Врачи обнаружили у нее сильный гнойный процесс, который мог привести к летальному исходу.

Причиной диагноза стал гнилой зуб. Как рассказала пациентка, она боялась идти к стоматологу и стала лечиться самостоятельно, из-за чего развилась инфекция. Она перешла на область шеи и грудную клетку, из-за чего для операции вызвали хирурга МОНИКИ.

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Заведующий отделением Сергей Гревцев рассказал, что в ходе операции было извлечено большое количество гноя. Рану обработали и установили дренажи для оттока содержимого раны.

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Пациентка оставалась под наблюдением врачей несколько дней. Теперь ее жизни ничего не угрожает — она была переведена в общую палату и уже может принимать пищу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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