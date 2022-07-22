Врачи из Люберец спасли мужчину с опухолью размером с яблоко

Мужчина обратился к челюстно-лицевым хирургам Люберецкой больницы с просьбой удалить опухоль. Она появилась 60 лет назад, и с тех пор 73-летний пациент ни разу не обращался за помощью. Образование выросло до размеров крупного яблока.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев рассказал, что шишка появилась у мужчины еще в школьные годы, а спустя 15 лет начала расти. За помощью он обратился, только когда внешний вид стал пугать окружающих.

Исследование показало, что опухоль была доброкачественная, но ее расположение у шеи сделало операцию сложной — там находится много жизненно важных сосудов и нервов. Образование удаляли два часа.

«Мы выделили обширную аденому, чтобы не затрагивать здоровые ткани. Затем перевязали проток слюнной железы и иссекли опухоль. Избыток кожи пациенту убрали и выполнили пластику», — рассказал врач.

Пациент активно восстанавливается и готовится к выписке. Медики напоминают, что такое образование может стать злокачественным, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу.

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