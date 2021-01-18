Врачи из Люберец спасли лицо девушки от последствий неправильного пирсинга

Врачи Люберецкой больницы провели операцию девушке, которой сделали неправильный пирсинг на лице. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на боль, отек и инородные тела в тканях щек. За шесть дней до этого она сделала пирсинг. У девушки начался отек, и шарик от пирсинга ушел вглубь щек.

Врачи в экстренном порядке провели операцию по удалению шарика с пластикой местными тканями.

Чтобы избежать рубцов, медики оперировали со стороны слизистой путем продления имеющихся от пирсинга проколов. Сначала хирурги удалили штанги от пирсинга.

«Возникла сложность с извлечением металлического шарика, который ушел в одну из щек отдельно от остальной части пирсинга. Из-за сильного отека шарик не прощупывался, на магнит не реагировал. Его расположение мы смогли увидеть только на рентгене черепа, но при открытии рта шарик снова смещался и ориентир терялся, можно сказать, искали вслепую. После извлечения всех частей пирсинга из щек было произведено ушивание тканей со стороны слизистой, дефекты закрыты лоскутами», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы Сергей Гревцев.

Медики пояснили, что причиной проблемы стал неправильный подбор пирсинга. Мастер выбрал неверные длину и диаметр.

Пациентку уже выписали из стационара под амбулаторное наблюдение врача-стоматолога-хирурга по месту жительства.