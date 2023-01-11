Подмосковье 11 января 2023, 12:50 Врачи из Люберец спасли 9-летнюю девочку с деталью от браслета в бронхах

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В Московский областной центр охраны материнства и детства поступила девятилетняя девочка с кашлем и затрудненным дыханием. Родители сказали, что ребенок случайно проглотил жвачку, но позже оказалось, что в бронхах пациентки застряла деталь от браслета.

Хирург Иван Жирнов рассказал, что благодаря своевременной реакции родителей удалось быстро помочь девочке. Ей провели бронхоскопию — исследование при помощи специального инструмента. Благодаря этому инородное тело нашли и извлекли.

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Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома. По словам врача, чаще всего в бронхах детей находят монетки и другие предметы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.

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