Подмосковье 27 февраля 2023, 16:31 Врачи из Люберец приняли 13-е роды у 40-летней женщины

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Врачи из Московского областного центра охраны материнства и детства помогли стать мамой 40-летней женщине в 13-й раз. На свет появился мальчик весом 4170 граммов и ростом 55 сантиметров.

Женщина поступила в отделение патологии на 39-й неделе беременности многоводием, тахикардией и варикозом. Заведующая Оксана Болотова рассказала, что пациентка должна была родить естественным путем, но из-за осложнений ей провели кесарево сечение.

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«Патология характеризуется аномальным расположением пуповины, которое приводит к ее пережатию и гипоксии плода. Все предыдущие роды у пациентки проходили естественным путем. Но ввиду наличия данной патологии было принято решение родоразрешить беременную путем кесарева сечения в экстренном порядке», — сказала она.

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Благодаря работе врачей на свет появился здоровый мальчик. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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