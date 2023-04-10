Подмосковье 10 апреля 2023, 13:59 Врачи из Люберец помогли женщине самой родить ребенка весом 5,1 килограмма Unsplash

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Настоящий «богатырь» весом 5,1 килограмма родился в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах. Благодаря помощи врачей женщине удалось избежать осложнений и хирургического вмешательства.

Это были уже третьи роды для 27-летней пациентки. При скрининговом обследовании врачи сразу поняли, что ребенок будет крупным, и были готовы оказать необходимую помощь.

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«Роды прошли естественным путем без осложнений и разрывов. Все показатели были в норме. Вес новорожденного „богатыря“ составил 5,1 килограмма, а рост — 59 сантиметров», — рассказала врач-неонатолог Анна Бреус.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

В Подмосковье работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8 (800) 550-30-03. Операторы расскажут женщинам в том числе о подарочном наборе, который каждая мама может получить при рождении ребенка. Звонок бесплатный.

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