Подмосковье 24 января 2023, 11:55 Врачи из Красногорска восстановили мужчине кисть после взрыва петарды

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В больницу в Красногорске поступил 38-летний мужчина с раздробленной кистью. Травму пациент получил во время праздников — в его руке взорвалась петарда. Врачи провели операцию и восстановили функции конечности.

Указательный и средний пальцы пациента раздробило до такой степени, что они оказались непригодны для остеосинтеза и реплантации. Специалисты ампутировали пальцы и сформировали эстетически пригодную кисть.

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«На первом пальце, который в результате взрыва был раздроблен и частично ампутирован, мы провели остеотомию — собрали кость и закрепили палец спицами. Остаточный дефект кожных тканей укрыли трансплантатом — участком здоровой кожи, взятой с нижней трети предплечья», — сообщил хирург Герман Англичанинов.

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Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Функциональность кисти восстановлена, а инфекционных осложнений удалось избежать.

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