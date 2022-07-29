Врачи из Коломны спасли мужчину после пореза руки бензопилой

Мужчина 75 лет прибыл в Коломенскую областную больницу с поврежденным предплечьем и сильным кровотечением. Несчастный случай произошел во время работы с бензопилой. Врачам удалось не только спасти пациента, но и восстановить двигательные функции конечности.

У мужчины были повреждены мышцы, сухожилия, нервы и плечевая артерия. Такая травма может закончиться летально из-за сильной потери крови. Бригада скорой помощи смогла вовремя наложить жгут и доставить пациента в медучреждение. Оставался большой риск ампутации. Заместитель главного врача больницы Ольга Миронова рассказала: когда в кровь в конечность не поступает больше часа, может развиться ишемия — состояние, которое может привести к необратимым последствиям.

«Спасением пациента занималась мультидисциплинарная бригада врачей — травматолог, нейрохирург, сосудистый хирург из МОНИКИ. Сначала пациенту восстановили кровоток в руке, а затем сосудистый хирург выполнил пластику артерии», — рассказала врач.

Врачи смогли не только спасти руку, но и восстановить ее двигательные функции. Пациент все еще находится под наблюдением врачей — ему делают переливания крови, чтобы восстановить большую потерю.

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