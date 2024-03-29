Подмосковье 29 марта 2024, 19:49 Врачи из Клина приняли трехсотые роды с начала года Администрация Клин г.о.

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Юбилейный 300-й малыш появился на свет в Клину с начала 2024 года. Его отец является участником специальной военной операции. Он приехал в роддом на выписку сына.

Мама малыша Елена, проживающая в Тверской области, выбрала роддом в Клину после многочисленных рекомендаций. Она выразила полную удовлетворенность обслуживанием и атмосферой в роддоме, отметив профессионализм врачей и акушерок.

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Особенно важно, что на выписку сына приехал его папа, который проходит службу в зоне СВО. Он находится в отпуске и волнуется за нового члена семьи.

Семью поздравила глава городского округа Клин Алена Сокольская, отметив повышенный интерес к клинскому роддому со стороны семей из других регионов.

«Это конечно связано с профессионализмом врачей, медсестер, всего персонала и очень комфортными, уютными условиями. По программам нашего губернатора А. Ю. Воробьева роддом оснащается самым современным медицинским оборудованием», — подчеркнула Алена Сокольская.

Алена Сокольская также вручила малышу фирменный подарок — демисезонный прогулочный костюм-трансформер.

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