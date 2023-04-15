Подмосковье 15 апреля 2023, 16:31 Врачи из Клина отправили лекарства и медицинское оборудование в больницы Донбасса Данила Кирьянов

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Коллеги из Донбасса поблагодарили врачей Клина за оказанную помощь и поддержку. Медики направили в больницы Донецка лекарства, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

«Мы сумели помочь большому количеству лечебных учреждений в Донбассе. В их числе Донецкая клиническая больница и ожоговый центр», — отметила на встрече с медиками глава городского округа Клин Алена Сокольская, которая лично сопровождала гуманитарный груз. Обратно она привезла медикам слова благодарности.

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В августе Клинской областной больнице исполнится 190 лет. К юбилейной дате территорию медучреждения ждет тотальная перезагрузка.

«Мы планируем высадить красивые аллеи, озеленить все, чтобы зона отдыха стала еще и зоной комфорта», — рассказала главный врач больницы Ольга Стебловская.

Историю медучреждения отразят в специальном проекте, который представят жителям округа накануне юбилейной даты.

Новый стандарт поликлиник внедряют в Подмосковье. Он изменит устаревшие подходы к приему пациентов и по многим направлениям сократит время ожидания в очередях, рассказал губернатор Андрей Воробьев.