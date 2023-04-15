Подмосковье 15 апреля 2023, 16:50 Около 100 кубометров мусора собрали на субботнике в усадьбе Крафта в Королеве Евгений Лавряшин

Читать 360tv в

Жители Королева провели субботник в парке усадьбы Крафта 15 апреля. За несколько часов удалось привести в порядок территорию и вывезти около 100 кубометров мусора.

К уборке присоединились глава Королева Игорь Трифонов и представители предприятий наукограда — всего около 200 человек. Участники субботника покрасили заборы, собрали мусор и ветки.

Реклама

«Также очистили водную гладь, на которой тоже был мелкий мусор. Покрасили все металлические конструкции», — рассказал представитель администрации Королева Сергей Мельников.

После работ волонтеров пригласили к полевой кухне, накормили кашей и напоили чаем.

В следующую субботу, 22 апреля, субботник пройдет уже в центральном городском парке Королева. На мероприятие приглашаются все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».