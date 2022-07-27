Врачи из Ивантеевки спасли мужчину с гнойным воспалением полости рта

Мужчина с флегмоной дна полости рта поступил в Московскую областную больницу имени проф. Розанова. Врачи успешно провели операцию и помогли пациенту вернуться к нормальной жизни.

Флегмона — гнойное воспаление полости рта, которое может появиться, если не лечить зубы вовремя, рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев. Патология не дает человеку открывать рот, глотать и даже дышать. Когда флегмона находится на дне полости рта, она может распространиться на шею и грудную клетку, вызвать воспалительный процесс. Удаление зуба в таком случае не спасет — нужна серьезная операция.

Врач рассказал, что флегмона начинается с кариеса, а затем перебирается на другие участки и ткани, вызывая некроз. Именно это произошло с пациентом.

«Вовремя не вылеченные зубы привели его на операционный стол. Операция прошла хорошо, в стационаре он провел еще неделю, на фоне мощной антибактериальной терапии состояние улучшилось», — добавил специалист.

Медики напоминают о важности посещения стоматолога для профилактики заболеваний полости рта.

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