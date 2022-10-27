Врачи из Химок запатентовали метод лечения воспалительного синдрома у детей после COVID-19 | 360°

27 октября 2022, 13:28
Врачи из Химок запатентовали метод лечения воспалительного синдрома у детей после COVID-19
Мультисистемный воспалительный синдром у детей — одно из опасных последствий COVID-19. Подмосковные врачи разработали и запатентовали метод его лечения.
Сотрудники больницы в Химках первыми в России применили новый подход к борьбе с мультисистемным воспалительным синдромом. За основу взяли комплексную медикаментозную терапию и плазмаферез — метод очистки крови.
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Как подчеркнул заведующий детской реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков, при мультисистемном синдроме у детей поражены практически все органы.
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Изначально мы использовали иммуноглобулин, но для более эффективного лечения и меньших осложнений применили совсем иной подход
Дмитрий Новиков.
Новый метод заключается в том, что совмещается лекарственная терапия с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток.
«Высокая эффективность данного метода лечения была доказана неоднократно», — уточнил Дмитрий Новиков.
В первый раз в больнице его применили при лечении пятилетнего пациента. Мальчика приняли в тяжелом состоянии после ковида. Спустя несколько дней лечения он пошел на поправку.
Новиков рассказал, что с начала пандемии Химкинская областная больница приняла у себя свыше 10 пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом. Каждого из них уже выписали домой после курса лечения.
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