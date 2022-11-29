Подмосковье 29 ноября 2022, 12:03 Врачи из Химок спасли парализованного пациента с синдромом Гийена-Барре Unsplash

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Мужчина 36 лет поступил в Химкинскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи выявили у него синдром Гийена-Барре, который явился осложнением после перенесенного COVID-19. Тело пациента было полностью парализовано.

Синдром Гийена-Барре — это тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются здоровые нервные клетки. Парень переболел ковидом, после чего у него проявились осложнения. Резко ухудшилось самочувствие — стали отказывать руки, ноги, а затем парализовало и все тело.

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«В отделении реанимации врачи провели несколько процедур плазмофереза, чтобы очистить кровь пациента. После этого его перевели в отделении неврологии, где назначили курс иммунотерапии» — рассказал заведующий отделением взрослой реабилитации Химкинской больницы Евгений Паулкин.

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Вскоре пациента направили в отделение реабилитации для возвращения подвижности рук и ног. Восстановление начали с вертикализации, при котором фиксируется правильное положение тела. Достигнув нужного результата, приступили к процедурам физиотерапии и тренировкам на тренажерах

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Специалистам удалось полностью восстановить двигательные функции рук и ног и вернуть мужчину к привычной жизни.

Еще 23 миллиарда рублей выделят на здравоохранение Подмосковья в 2022 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. Поправки к бюджету предлагают дополнительно направить 4,2 миллиарда рублей на закупку лекарств для льготников, 600 миллионов — на оборудование для развития помощи тяжелобольным, 257 миллионов — на поставку оборудования в больницы и поликлиники.

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