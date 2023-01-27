Подмосковье 27 января 2023, 12:02 Врачи из Электростали спасли мужчину с переломом бедра

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Мужчина 49 лет поступил в больницу Электростали с жалобами на боль в области бедра. Он получил травму после падения на улице.

Врачи обнаружили, что перелом кости произошел в зоне эндопротеза, который был установлен в бедре пациента. По словам заведующего травматологическим отделением Андрея Мелешкина, процесс усложнило то, что протезирование проводили несколько раз и с осложнениями в виде воспалений.

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«Под общим наркозом провели остеосинтез оскольчатого перелома, то есть сопоставили и зафиксировали части кости артроскопическим оборудованием. Установленный ранее протез удалось сохранить», — добавил врач.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Теперь мужчина снова может жить полноценной жизнью.

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