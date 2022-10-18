Врачи из Дзержинского спасли ребенка с магнитными шариками в носу | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 11:55 Врачи из Дзержинского спасли ребенка с магнитными шариками в носу

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Двое детей поступили в ЛОР отделение больницы Дзержинского с затрудненным дыханием. Родители рассказали, что в носу у детей застряло инородное тело.

Врачи обнаружили у трехлетней девочки в носу два магнитных шарика. У двухлетнего мальчика, который прибыл с бригадой скорой помощи спустя несколько минут, обнаружили в полости носа кусок огурца. Врач-отоларинголог Юлия Гринько рассказала, что на минувшей неделе в больницу также поступил ребенок, у которого в носу был кусок пластилина.

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«Инородные тела были извлечены эндоскопическим путем. Извлечение мелких предметов из полости носа и ушей детей стало привычным делом», — отметила она.

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Медики напомнили, что в таких случаях важно не пытаться достать застрявшие предметы самостоятельно, потому что это может ухудшить ситуацию. Если ребенок спрятал что-то в нос или уши, необходимо вовремя обратиться за помощью к врачу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.