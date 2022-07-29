Врачи из Дубны помогли женщине стать мамой в 10-й раз

Жительница Талдома выбрала Дубненский роддом, чтобы стать мамой в десятый раз. Благодаря врачам на свет появится мальчик весом 3580 граммов. Дома его ждут отец, пятеро братьев и четыре сестры.

Виктория Афанасенко рассказала, что рожала в Дубне уже в седьмой раз. Именно там созданы все благоприятные условия для будущих мам.

«Рожала я в Талдомском роддоме. Вторую дочку я рожала тоже в Талдомском роддоме. Третью — в Кемеровском. А остальных семерых детей в Дубненском роддоме», — рассказала многодетная мама.

Заведующая Ирина Кособуцкая отметила, что в учреждении практикуют современные методики ведения родов. Это делает процесс более комфортным.

«Это совместное пребывание мам, это свободное поведение женщины в родах, выкладывание малыша на живот, позднее пережатие пуповины после прекращения ее пульсации, совместное пребывание мамы и ребенка в послеродовой палате», — рассказала врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении выписки из роддомов в Подмосковье благодаря переводу услуг в цифровой формат.