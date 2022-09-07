Врачи из Домодедова спасли женщину с тромбом размером 5 см в мозгу | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 18:06 (обновлено: 07 сентября 2022, 19:06) Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Врачи из Домодедова спасли женщину с тромбом размером 5 см в мозгу

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Женщина 34 лет обратилась за помощью в Домодедовскую больницу. Она пожаловалась на внезапную потерю сознания и нарушение двигательных функций. Медики нашли у пациентки тромб в мозге.

Как сообщили в больнице, у женщины обнаружили пятисантиметровый тромб в средней мозговой артерии. Главный врач Андрей Осипов рассказал, что пациентке провели операцию, и уже через два дня ее двигательные функции восстановились.

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«Наши врачи выполнили пациентке тромбаспирацию — малотравматичную рентгенхирургическую операцию. Через небольшой прокол в бедре с помощью катетера и специального шприца тромб удалили из мозга девушки», — поделился врач.

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Женщину уже выписали из стационара и направили на реабилитацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за лето в подмосковные медицинские учреждения поступило более 1,3 тысячи единиц медтехники. Это тяжелое оборудование, аппараты диагностики, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий.

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