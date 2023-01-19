Подмосковье 19 января 2023, 12:18 Врачи из Домодедова спасли мужчину с разрывом артерии и 35%-ной потерей крови

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В больницу в Домодедове поступил 46-летний пациент с повреждением бедренной артерии и 35%-ной потерей крови. Причиной травм стал перелом бедренной кости — мужчина поскользнулся и упал на ногу.

Полученные травмы угрожали пациенту не только ампутацией ноги, но и летальным исходом. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции.

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«В оперативном лечении была задействована мультидисциплинарная бригада врачей — хирург, эндоваскулярный хирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог. Мы удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва», — сообщил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Домодедовской больницы Леонид Гинзбург.

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Врач также отметил, что счет шел на минуты. У пациента могла развиться острая ишемия нижней конечности на фоне отсутствия кровоснабжения в ноге. Эндоваскулярным хирургам удалось проверить целостность реконструированного сосуда и восстановить поврежденную артерию. Травматологи соединили отломки кости металлическими винтами.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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