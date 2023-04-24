Подмосковье 24 апреля 2023, 13:06 Врачи из Домодедова спасли 18-летнюю девушку от инсульта Пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы успешно провели операцию 18-летней жительнице города с признаками ишемического инсульта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Девушка своевременно обратилась за помощью к медикам благодаря лаю собаки.

Пациентка рассказала докторам, что после обнаружения симптомов она решила лечь спать, но состояние девушки стремительно ухудшалось. Услышав громкий лай собаки, она проснулась и сообщила о своем недомогании матери по телефону, которая вызвала бригаду скорой помощи. Доктора провели обследование и приняли решение срочно прооперировать пациентку.

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«Под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили тромб размером 4 мм. Операция прошла успешно и заняла около 40 минут», — отметил заведующий отделением Леонид Гинзбург.

Благодаря своевременной помощи докторов жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Речь и двигательные функции пациентки восстановились, сейчас она продолжает лечение под присмотром врачей.

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