Врачи из Домодедова проведут для школьников уроки первой помощи при инфарктах | 360°

20 октября 2022, 16:07
Врачи из Домодедова проведут для школьников уроки первой помощи при инфарктах
Занятие по оказанию первой помощи при инфарктах и инсультах прошло для учащихся школы № 4 Домодедова. Медики рассказали им о причинах патологии и провели практическое занятие.
Заместитель главного врача больницы Домодедова Ольга Лобанова рассказала, что детям сообщили о методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний и провели для них экскурсию по сосудистому центру. Их также научили проводить сердечно-легочную реанимацию.
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«Простой комплекс действий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности может спасти жизнь их родным и близким, ведь именно дети и внуки часто находятся рядом в такие критические моменты», — рассказала она.
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Занятия в больнице будут проводить для школьников регулярно.
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