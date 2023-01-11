11 января 2023, 17:22
Врачи из Долгопрудного спасли пенсионерку с гематомой головного мозга размером 3 сантиметра
Врачи из Долгопрудного спасли пожилую женщину с 3-сантиметровой гематомой головного мозга. Предположительно пенсионерка получила травму после падения.
В медицинское учреждение в Долгопрудном доставили 71-летнюю женщину с сильной головной болью и помутненным сознанием. По словам родственников, бабушка ходила с внуками в магазин, а вернувшись домой, стала жаловаться на недомогание и терять сознание. Что произошло, пациентка не помнит.
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Медики диагностировали перелом затылочной кости и эпидуральную гематому задней черепной ямки, в которой находится основание головного мозга. Отмечается, что подобное состояние в большинстве случаев приводит к летальному исходу.
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«В срочном порядке в реанимационном отделении пациентке мы произвели нейрохирургическую операцию по удалению эпидуральной гематомы размером 3 на 2 сантиметра с трепанацией задней черепной ямки. Операция прошла успешно», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков.
На данный момент состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. В скором времени женщина будет выписана.
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