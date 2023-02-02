Подмосковье 02 февраля 2023, 17:19 Врачи из Долгопрудного спасли пенсионерку с бляшкой в сонной артерии от инсульта

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Женщина 75 лет поступила в больницу Долгопрудного с жалобами на чувство инородного тела в горле и боли в спине. Врачи обнаружили у нее бляшку в сонной артерии и костные выросты в шейном отделе позвоночника.

Как объяснили медики, бляшка препятствовала обогащению мозга кислородом. Такое состояние могло привести к инсульту. Костные выростки — остеофиты — вызывали воспаление, из-за чего у женщины сильно болела спина.

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Ангио-хирург Сергей Темиряев рассказал, что пациентке провели операцию и смогли решить сразу обе проблемы.

«Сначала произвели удаление бляшки сонной артерии справа. Затем восстановили просвет артерии и питание головного мозга. После произвели удаление остеофитов. Операция прошла успешно и заняла около часа», — поделился он.

Сейчас женина чувствует себя хорошо. Ей предстоит еще одна операция.

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