Подмосковье 04 апреля 2023, 14:46 Врачи из Долгопрудного спасли мужчину с многочисленными переломами после падения с дерева

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Мужчина в возрасте 33 лет поступил в больницу Долгопрудного после падения с дерева. У него выявили несколько переломов рук и ног. Хирурги одномоментно провели семь операций, чтобы спасти его.

Заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал рассказал, что за один раз специалисты провели остеосинтез частей коленного сустава обеих ног, а также пяточных костей, лучевой кости на левой руке, сопоставили обломки правой малобецовой и большеберцовой костей и обработали раны.

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«Общая кровопотеря составила 500 миллилитров. Операции прошли успешно и заняли около восьми часов», - добавил он.

После операции пациента перевели в реанимационное отделение, где ему провели интенсивную терапию и переливание крови.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

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