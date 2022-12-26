26 декабря 2022, 18:40
Врачи из Долгопрудного спасли беременную с гнойным воспалением желчного пузыря
Женщина 40 лет попала в больницу Долгопрудного с сильной болью в животе. Обследование выявило у нее острый гнойный холецистит, а ситуация осложнялась беременностью пациентки.
«Это достаточно редкий вариант патологии. Мы провели экстренную операцию лапароскопически, через несколько проколов. Удалили камень, мешавший проходимости внутренних секреций», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Олег Голяков.Срок беременности пациентки был достаточно большой (18 недель) и специалистам пришлось изменить одну из точек доступа на несколько сантиметров. Операция прошла успешно: жизни матери и ребенка больше ничего не угрожает. Несколько дней беременная находилась под наблюдением врачей, а затем была выписана домой, где ее ждали двое старших детей.
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