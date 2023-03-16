Подмосковье 16 марта 2023, 13:09 Врачи из Долгопрудного спасли 95-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

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Женщина 95 лет поступила в травматологическое отделение Долгопрудненской больницы с переломом шейки бедра. Этот диагноз звучал как приговор для ветерана Великой Отечественной войны и труда, которая до сих пор занимается общественной деятельностью, но врачи смогли помочь.

До травмы пациентка хорошо себя чувствовала, сама ходила и вела достаточно активный образ жизни для ее возраста. Поэтому врачи решили попытаться продлить пациентке активную фазу.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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