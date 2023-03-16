16 марта 2023, 13:09
Врачи из Долгопрудного спасли 95-летнюю пациентку с переломом шейки бедра
Женщина 95 лет поступила в травматологическое отделение Долгопрудненской больницы с переломом шейки бедра. Этот диагноз звучал как приговор для ветерана Великой Отечественной войны и труда, которая до сих пор занимается общественной деятельностью, но врачи смогли помочь.
До травмы пациентка хорошо себя чувствовала, сама ходила и вела достаточно активный образ жизни для ее возраста. Поэтому врачи решили попытаться продлить пациентке активную фазу.После тщательного обследования и подготовки больную прооперировали. Максим Цымбал и Вадим Селезнев выполнили эндопротезирование правого тазобедренного сустава с помощью отечественного аппарата «ЭСИ медикал». Операция прошла без технических сложностей, а послеоперационный период — без осложнений. Уже на третьи сутки пенсионерка встала на костыли и начала курс ЛФК.Сейчас ветеран войны и труда может ходить самостоятельно, хоть и с ходунками, и скоро выпишется из стационара. Врачи из Долгопрудного желают пациентке, которая второй раз в жизни встала на ноги в 95 лет, крепкого здоровья и всего самого хорошего.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
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