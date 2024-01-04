Подмосковье 04 января 2024, 14:41 Врачи из Долгопрудного спасли 92-летнюю жительницу округа с опухолью кишечника Пресс-служба администрации Г.О. Долгопрудный

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Врачи из Долгопрудного городского округа в очередной раз доказали свой профессионализм: под Новый год они спасли 92-летнюю жительницу округа. Сейчас пациентка уже выписалась из медучреждения и идет на поправку.

Пожилая пациентка поступила в стационар ДГБ по скорой помощи вечером 22 декабря. Она жаловалась на острые боли в животе. Специалисты провели необходимые обследования и выявили серьезную патологию брюшной полости — хирург Алексей Падерин обнаружил опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации.

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Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин рассказал, что операция длилась около двух с половиной часов. После хирургического вмешательства пожилую пациентку перевели под усиленное наблюдение врачей в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем в хирургическое отделение, где она быстро пошла на поправку.

Перед Новым годом после поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Сейчас она идет на поправку дома.

«Благодарен врачам за мастерство, спасенную жизнь! В этих обстоятельствах это действительно лучший подарок к Новому году!» — подчеркнул Владислав Юдин.

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