Подмосковье 25 января 2023, 15:17 Врачи из Долгопрудного спасли 90-летнюю пациентку с отеком легких Unsplash

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Бригада скорой помощи доставила в Долгопрудненскую больницу 90-летнюю пенсионерку в крайне тяжелом состоянии. Женщине не хватало воздуха и даже в спокойном состоянии ее мучала одышка. Врачи диагностировали отек легких.

После обследования выяснилось, что отек легких возник на фоне перенесенного инфаркта миокарда и давней гипертонии. Пенсионерку экстренно перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

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В лечении пациентки принимали участие кардиологи, хирурги-эндоскописты, сосудистые врачи, неврологи и реаниматологи.

«Специалисты регулярно корректировали медикаментозное лечение, все это сопровождалось ежедневными обследованиями и анализами. В итоге команде удалось стабилизировать пациентку», — рассказал заведующий отделением реанимации Ушанги Буадзе.

Когда это стало возможным, женщину отключили от аппарата ИВЛ и перевели в терапевтическое отделение. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году 70 медицинских учреждений отремонтируют в Подмосковье.

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