Подмосковье 28 февраля 2023, 16:52 Врачи из Долгопрудного протестировали отечественную лазерную установку и остались довольны ее работой Unsplash

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Лазерную хирургическую установку отечественного производства в течение месяца тестировали в стационаре Долгопрудненской больницы. Специалисты остались довольны техникой и отметили, что она не уступает зарубежным аналогам.

В больнице Долгопрудного активно применяют лазеры. В офтальмологии они помогают корректировать зрение, в урологии — лечить мочекаменную болезнь, а в гинекологии нужны для удаления новообразований. Установки используются также для работы с врожденными аномалиями и прочего.

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Исходя из оценок врачей в дальнейшем будет принято решение о закупке нового оборудования того или иного производителя.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил, что больницы и поликлиники важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.

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