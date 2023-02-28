28 февраля 2023, 16:52
Врачи из Долгопрудного протестировали отечественную лазерную установку и остались довольны ее работой
Лазерную хирургическую установку отечественного производства в течение месяца тестировали в стационаре Долгопрудненской больницы. Специалисты остались довольны техникой и отметили, что она не уступает зарубежным аналогам.
В больнице Долгопрудного активно применяют лазеры. В офтальмологии они помогают корректировать зрение, в урологии — лечить мочекаменную болезнь, а в гинекологии нужны для удаления новообразований. Установки используются также для работы с врожденными аномалиями и прочего.В течение месяца врачи тестировали хирургическую лазерную установку, произведенную в Москве. Урологи и гинекологи активно работали с прибором и помогли составить компетентное мнение о технике. Отзывы специалистов очень хорошие. Врачи отметили, что лазерное оборудование по основным параметрам, функционалу и удобству ничем не уступает зарубежным аналогам.
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Исходя из оценок врачей в дальнейшем будет принято решение о закупке нового оборудования того или иного производителя.
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Губернатор Андрей Воробьев отметил, что больницы и поликлиники важно оснащать новым оборудованием. Речь шла о современных аппаратах для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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