Врачи из Дмитрова спасли пенсионерку с тромбом в сердце

Женщина 93 лет поступила в больницу Дмитрова с обширным инфарктом миокарда в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию и смогли спасти жизнь женщине.

Как рассказал главврач Дмитровской областной больницы Александр Авакян, пациентке провели малотравматичную операцию. Им удалось удалить тромб из сердца при помощи катетера и небольшого прокола в бедре.

«Он составил в длину почти три сантиметра. Также мы провели стентирование правой коронарной артерии. В результате удалось стабилизировать состояние женщины», — сказал врач.

Пациента продолжает лечение, ей провели повторную операцию из-за нарушений сердечного ритма. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится дома.

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