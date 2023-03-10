Подмосковье 10 марта 2023, 14:49 Врачи из Дмитрова спасли 57-летнего мужчину после инсульта

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Специалисты сосудистого центра Дмитровской больницы спасли 57-летнего мужчина с признаками ишемического инсульта. Ему провели операцию по удалению тромба.

При поступлении в медучреждение у пациента наблюдалось нарушение сознания и слабость в левой половине тела. Врачи провели ангиографию и нашли тромб, который перекрыл артерию головного мозга.

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«Мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой ввели специальный катетер к сосудам мозга и удалили тромб. Операция прошла успешно», — сообщил главврач больницы Александр Авакян.

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Сейчас пациент находится в сознании, его уже выписали. Подвижность конечностей восстановилась.

Специалисты напомнили о признаках инсульта. Угол лица обычно опущен вниз, человек не в состоянии произнести свое имя, встать и поднять руку. В этом случае необходимо срочно вызвать скорую.

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