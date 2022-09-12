Врачи из Балашихи спасли женщину с воспалением после укуса кошки | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 10:59 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Балашихи спасли женщину с воспалением после укуса кошки

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Женщина обратилась в филиал № 3 Балашихинской больницы с жалобами на высокую температуру и боль в плече. Хирурги нашли у нее флегмону — гнойное воспаление, которое может привести к летальному исходу. Перед этим в плечо ее укусила кошка.

Как объяснил главврач Михаил Антипов, флегмона — это острое заболевание, которое быстро распространяется и может привести к летальному исходу при снижении иммунитета. Женщину удалось спасти благодаря операции.

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«Пациентке провели вскрытие и дренирование флегмоны левого плеча. После операции была назначена антибактериальная, противовоспалительная, симптоматическая терапия», — рассказал медик.

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Женщина уже чувствует себя хорошо и восстанавливается дома.

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