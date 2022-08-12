Врачи из Балашихи спасли пенсионерку с гипертоническим кризом

Пожилая пациентка обратилась за помощью в филиал № 3 Балашихинской областной больницы с давлением 225/100. Врачи диагностировали гипертонический криз и смогли помочь 99-летней женщине.

Главврач больницы Михаил Антипов рассказал, что женщина поступила в тяжелом состоянии. Ранее у нее диагностировали артериальную гиперэкстензию и гипертрофию миокарда, а возраст осложнил ситуацию.

«Наши кардиологи подобрали медикаментозную терапию, благодаря которой удалось стабилизировать состояние женщины и нормализовать давление до 120/80», — сообщил врач.

Пациентку выписали спустя две недели лечения под наблюдение врача.

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