Врачи из Балашихи спасли пациентку с инфарктом зрительного нерва

Женщина поступила в офтальмологическое отделение Балашихинской больницы с жалобами на внезапное ухудшение зрения. Врачи смогли поставить диагноз и помочь пациентке.

Кроме ухудшения, женщина жаловалась на выпадение из поля зрения верхней и височной сторон. Врачи обнаружили переднюю ишемическую нейропатию и начальную катаракту обоих глаз. Как рассказал главврач больницы Михаил Антипов, такое состояние может привести к слепоте, поэтому важно обратиться за помощью вовремя. У пациентки на время осмотра потеря зрения составила 60%.

«При передней ишемической нейропатии — инфаркте зрительного нерва — резко ухудшается зрение, буквально в течение нескольких часов. Наблюдается отечность диска зрительного нерва, возможны кровоизлияния», — сказал врач.

Правильно подобранное лечение помогло женщине вернуть зрение, и спустя 10 дней ее выписали под наблюдение офтальмолога.

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