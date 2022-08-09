Врачи из Балашихи спасли мужчину с огромной подколенной кистой

Мужчина с огромной кистой поступил в Балашихинскую больницу. Он жаловался на припухлость на задней поверхности колена, которая появилась около двух лет назад. Врачи провели пациенту операцию, и он вернулся к нормальной жизни.

Припухлость появилась у мужчины после неудачного падения. Врачи диагностировали подколенную кисту Бейкера. По словам главного врача Михаила Антипова, ее расположение затрудняло отток крови по венам голени, это могло привести к тромбозу.

«Поэтому было принято решение об удалении подколенной кисты, которая достигла огромных размеров», — сказал врач.

Операция прошла успешно, и мужчину уже выписали из больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поступлении в медучреждения Подмосковья 800 новых аппаратов.