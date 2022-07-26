Врачи из Балашихи спасли мужчину с множественными переломами после ДТП

Мужчина поступил в Балашихинскую больницу в тяжелом состоянии после ДТП. Врачи диагностировали множественные переломы и другие травмы. Чтобы его спасти, провели пять операций.

Медики обнаружили у 31-летнего мужчины открытые и закрытые переломы, черепно-мозговую травму и сотрясение. Самой серьезной проблемой, по словам главврача Михаила Антипова, стал перелом таза. Он грозил пациенту инвалидностью.

«Мы провели мужчине пять операций, в том числе репозицию костных отломков и остеосинтез пластиной и винтами подвздошной кости», — рассказал врач.

Пациенту также провели несколько переливаний крови, а после операций он находился в больнице более двух месяцев. Правильное лечение помогло ему снова начать двигаться и ходить. Сейчас мужчину выписали из стационара под наблюдение врача.

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