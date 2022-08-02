Врачи из Балашихи спасли младенца с опухолью размером с апельсин

История болезни семимесячного пациента детского отделения Московского областного онкологического диспансера началась менее полугода назад. Когда ему был один месяц, из его почки начала развиваться опухоль. Примерно за полгода она достигла размеров среднего апельсина.

Выпуклость родители заметили во время очередного купания малыша. Они обратились к педиатру — и ребенка срочно направили на дополнительные обследования. По их результатам была диагностирована опухоль, исходящая из средней части левой почки. Новообразование стремительно разрушало орган.

После проведенных исследований врачи онкодиспансера в Балашихе подтвердили у ребенка наличие злокачественной опухоли — нефробластомы. Онкоконсилиум принял решение провести предоперационную химиотерапию. Под ее воздействием опухоль незначительно уменьшилась в размерах, но в то же время изменилась ее внутренняя структура, стали более четко определяться полюсы левой почки.

По словам детского хирурга-онколога диспансера Владимира Стрыкова, сосуды, идущие к верхнему и нижнему полюсам почки, не проникали в толщу опухоли. Это давало оптимистичный прогноз на сохранение и нормальное функционирование остатков органа.

Источник фото: телеканал «360»

«Во время операции мы очень осторожно перевязали эти сосуды, отделили непораженную часть почки от опухолевого узла. Сама опухоль была удалена единым блоком без повреждения капсулы», — отметил Владимир Стрыков.

Оставшиеся верхний и нижний сегменты левой почки были ушиты в единый орган округлой формы. Как отметил специалист, даже такая круглая почка в будущем будет нормально функционировать. При контрольном УЗИ через неделю кровоснабжение и функция органа были удовлетворительные.

«Результаты гистологического исследования показали, что предоперационное лечение оказалось очень эффективным — живой опухоли практически не осталось», — заключил Владимир Стрыков.

Учитывая эффективность химиотерапии, радикальность операции и возраст пациента, ребенок попал в группу наблюдения и в дополнительном лечении не нуждается.