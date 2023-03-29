Подмосковье 29 марта 2023, 13:52 Врачи из Балашихи провели уникальную операцию на поджелудочную железу у ребенка Ирина Мальцева

Читать 360tv в

Хирурги Московского областного онкологического диспансера в Балашихе впервые удалили ребенку опухоль головки поджелудочной железы.

Пациентка 13 лет долгое время страдала от болей в животе. УЗИ-диагностика выявила у девочки опухоль в правом подреберье. Врачи МООД приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Реклама

«Во время операции опухоль отделили от важных магистральных артерий и вен без повреждений и удалили единым блоком. После выполнили реконструкцию желудочно-кишечного тракта для нормального прохождения и переваривания пищи», — сообщил детский хирург-онколог Владимир Стрыков.

Он добавил, что на четвертый день специалисты удалили зонд для кормления, и пациентка стала питаться самостоятельно. Сейчас девочка находится дома в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году поликлиники области получат 39 новых машин скорой помощи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».