Подмосковье 24 января 2023, 23:41 Врачи Истры впервые удалили пациенту пораженную раком предстательную железу

Читать 360tv в

Урологи больницы в Истре впервые провели операцию по удалению предстательной железы. На органе 72-летнего мужчины нашли раковые образования.

Подобное хирургическое вмешательство стало возможным после открытия урологического отделения с современным оборудованием. За операцию взялся заведующий отделением урологии Арам Амирханян вместе с приглашенным врачом из медицинского научно-образовательного центра при МГУ имени Ломоносова Ахмедом Пшихачевом. На счету последнего более тысячи лапароскопических и роботоассестированных операций.

Реклама

Хирургическое вмешательство было минимальным, поэтому у мужчины есть все шансы на полное выздоровление. Врачи заявили, что ему не понадобится химиотерапия. Уже через пять дней пенсионер окажется дома.

Подобные операции делаются в крупных медучреждения региона, в число которых попала и больница в Истре. Ранее пациентов с такими диагнозами отравляли в Красногорск или Москву.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».