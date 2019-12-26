Безопасность на высоком уровне. Подмосковные врачи и полицейские подготовились к праздникам

В период новогодних каникул в Московской области уделят особое внимание безопасности жителей и гостей региона. На страже порядка и спокойствия будут стоять полицейские, врачи и спасатели.

Перед праздниками в Подмосковье проверяют все необходимые службы. Это нужно для того, чтобы Новый год прошел максимально спокойно.

«Комплекс безопасности в период новогодних каникул и новогодних праздников — это серьезные мероприятия. Порядка 17 тысяч полицейских постоянно дежурят, более шести тысяч сотрудников МЧС. Бригады скорой помощи мы также увеличиваем на праздники, потому что большое количество вызовов, и все оперативные службы мобилизованы. Конечно, особая нагрузка ложится на врачей — это травмы — чаще, чем в обычные дни, — и отравления», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Также перед праздниками проводят учения для сотрудников правоохранительных органов. А все общественные пространства берутся под видеонаблюдение.

«Весь правоохранительный блок мобилизован, и я уверен, что каждый сотрудник будет делать все возможное, чтобы все прошло гладко, под контролем. Здесь лучше сплюнуть три раза, чтобы все у нас было благополучно. Но все мероприятия подготовительные мы обязательно проводим для того, чтобы все было стабильно и безопасно», — добавил Андрей Воробьев.

Не стоит забывать и о номере «112». Это единая система вызова экстренных служб на территории России. Однако главное правило — вести себя предельно осторожно и не терять голову.