    21 апреля 2020, 23:29

    Врачи и пациенты подмосковной больницы попросили жителей оставаться дома. Видео

    Кирилл Фролов

    Главный врач Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова Гарик Хачатрян обратился к жителям региона с просьбой оставаться дома. Видеообращение он записал в отделении, где лечат больных с коронавирусом.
    Врачи и пациенты подмосковной больницы попросили жителей оставаться дома. Видео

    «Мы хотим обратиться с просьбой к нашим жителям, чтобы вы, дорогие жители, сидели дома и не выходили без острой необходимости. Соблюдайте режим самоизоляции. Это один из самых надежных способов уберечь себя и своих родных людей», — заявил главврач.

    К обращению присоединились еще два врача. Один из них призвал жителей оставаться дома, «так как распространяется заболевание, и не хватает врачей на всех».

    «Сидите дома и пожалейте нас!» — резюмировал он.

    Второй медик призвал жителей Реутова беречь себя.

    Обращение с призывом оставаться дома записал и один из пациентов больницы. На видео он рассказал, что лег в больницу с пневмонией. Мужчина думал, что заболевание его не коснется, но вышло по-другому.

    Также медики с пациентами сделали совместное фото с табличками «коронавирус, мы тебя победим!»

    Источник фото: телеканал «360»