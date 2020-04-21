Врачи и пациенты подмосковной больницы попросили жителей оставаться дома. Видео

Главный врач Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова Гарик Хачатрян обратился к жителям региона с просьбой оставаться дома. Видеообращение он записал в отделении, где лечат больных с коронавирусом.

«Мы хотим обратиться с просьбой к нашим жителям, чтобы вы, дорогие жители, сидели дома и не выходили без острой необходимости. Соблюдайте режим самоизоляции. Это один из самых надежных способов уберечь себя и своих родных людей», — заявил главврач.

К обращению присоединились еще два врача. Один из них призвал жителей оставаться дома, «так как распространяется заболевание, и не хватает врачей на всех».

«Сидите дома и пожалейте нас!» — резюмировал он.

Второй медик призвал жителей Реутова беречь себя.

Обращение с призывом оставаться дома записал и один из пациентов больницы. На видео он рассказал, что лег в больницу с пневмонией. Мужчина думал, что заболевание его не коснется, но вышло по-другому.

Также медики с пациентами сделали совместное фото с табличками «коронавирус, мы тебя победим!»

Источник фото: телеканал «360»