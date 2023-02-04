Подмосковье 04 февраля 2023, 19:40 Врачи Химок разработали методику восстановления неврологических функций организма

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Специальные курсы ЛФК разработали в детском отделении реабилитации поликлиники № 5 в Химках. Система уникальна тем, что проводится комплексное воздействие на организм, рассказала инструктор ЛФК детской поликлиники № 5 Химок Ольга Буховка.

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«Мы занимаемся неврологическими заболеваниями, инвалидностями, нарушениями осанки, плоскостопием. Но особое внимание уделяем бронхо-легочным заболеваниям. Уникальность нашей системы в том, что это комплексное воздействие на организм — лечебная физкультура, ингаляторий и многое другое», — сказала инструктор ЛФК детской поликлиники № 5 Ольга Буховка.

Все упражнения направлены на усиление функций внешнего дыхания, глубины вдоха, увеличение бронхиальной проходимости. Как правило, за три-четыре занятия детям становится легче дышать.

Курсы ЛФК проходят в формате групповых занятий, но врач-реабилитолог тщательно изучает особенности заболевания каждого пациента и назначает индивидуальную терапию.

Терапия не ограничивается посещением дневного стационара. Специалисты также проводят работу с родителями и дают им «домашние задания», чтобы они занимались дома с детьми самостоятельно.

«Из-за того, что они часто пропускают школу, может страдать социальная адаптация, а у нас все занимаются в группах, общаются друг с другом. Все тренировки построены в формате игры», — уточнила инструктор.

Специалист отметила, что благодаря данной методике пациенты стали выздоравливать в два раза быстрее.

Создать многофункциональное отделение с современным, высокотехнологичным оборудованием в детской поликлинике № 5 удалось благодаря поддержке Минздрава региона и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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