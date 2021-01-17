Врачи Химкинской больницы спасли турецкого журналиста от COVID-19

Шеф московского бюро телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз заболел 26 декабря. Он замерз, почувствовал недомогание и решил на всякий случай сдать мазок в лаборатории рядом с домом. Он очень удивился, когда тест показал положительный результат на коронавирус.

Сотрудники оперштаба связались с журналистом, когда он был в Химках, и его через час осмотрел врач. Компьютерная томография показала, что его легкие поражены инфекцией на 45%. Под Новый год впервые в жизни Сияменд оказался в больнице.

«С первого и до 12-го дня госпитализации никто не спросил меня, гражданин ли я России, есть ли у тебя страховка, меня просто лечили потому, что я человек, и мне это очень понравилось», — рассказал журналист «360».

Самым трудным дня него оказалось безделье. Обычно Сияменд ведет очень насыщенную профессиональную жизнь, у него есть прямые включения в новости, своя программа о путешествиях и спорте, он пишет статьи.

Елизавета Новикова, врач Химкинской областной больницы, лечившая Сияменда, сообщила «360», что такие как он часто до последнего не чувствуют, что заболели.

«Еще день, и появились бы симптомы — высочайшая лихорадка, одышка, то есть, все было вовремя. Любой человек, попавший в больницу, должен быть вылечен. И мы не делаем дифференцировку, свой-чужой, иностранец-не иностранец, он просто человек, который нуждается в медицинской помощи», — подчеркнула она.

Выписавшись, Сияменд Качмаз потерял документы, которые ему дали в больнице, поэтому он не знал точно, кому обязан выздоровлением. Поэтому он решил написать благодарственное письмо сразу в МИД России.

«Я до сих пор не знаю в какой я был больнице, так как поступил в нее ночью, а внутри больницы я всегда был на одном этаже», — признался журналист.

Сияменд Качмаз рассказал, что уже провел свой первый после выздоровления эфир — трехстороннюю встречу российского, турецкого президентов и вице-премьера Армении. Коллега поздравил его с выздоровлением и поинтересовался общим состоянием. Тогда Сияменд в прямом эфире поблагодарил русских врачей.