Подмосковье 24 ноября 2023, 12:51 Врачи госпиталя имени Вишневского извлекли осколок из сердца бойца СВО Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Врачи кардиохирургического центра госпиталя имени Вишневского извлекли осколок из сердца военнослужащего. Перед проведением сложной операции он принял решение жениться в стенах учреждения.

Боец получил тяжелые ранения, почти несовместимые с жизнью. На поле боя сослуживцы приняли его за погибшего, но он очнулся и смог самостоятельно дойти до первой линии эвакуации. Мужчина уже перенес четыре операции и перед самой сложной решил оформить брак в стенах госпиталя.

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Вмешательство проводил начальник центра кардиохирургии, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Лищук. По его словам, на счету была каждая минута — оставшийся в сердце осколок мог привести к нагноению.

«На начальных этапах СВО, когда раненые поступали с небольшими осколками в области сердца и перикарда, мы не пытались их удалять, поскольку они не мешали работе сердца. Однако проходило время — несколько месяцев или полгода — и пациенты поступали вновь с сильной лихорадкой, с температурой под сорок. Сердце начинало сдавливаться, и нам приходилось делать операции уже на таком неблагоприятном фоне», — сказал он.

Пациент быстро поправился, и уже на следующий день сердечная деятельность восстановилась, а температура пришла в норму.

Врач добавил, что свыше 90% раненых бойцов поступает в госпиталь прямо в поля боя. Сначала им оказывают самую необходимую помощь, а затем проводят сложные операции. Благодаря отработанной системе эвакуации спасти удается даже раненных в сердце.

«Самыми тяжелыми для нас были первые случаи, когда пациенты попадали в кардиохирургию с пулевыми ранениями сердца, которое бьется. Мы не понимали, как это возможно, поскольку по всем историческим справкам такие раненые не выживали, не доходили до госпитального звена. В настоящее время система эвакуации работает очень четко, организованно. Военнослужащих авиационным транспортом быстро доставляют в госпиталь, и мы успеваем их спасти», — сказал Александр Лищук.

Хирурги госпиталя Вишневского уже провели свыше 100 операций пациентам с ранениями сердца, все они завершились успешно.

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