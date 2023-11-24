Подмосковье 24 ноября 2023, 22:39 Врачи Электростальской больницы провели операцию и помогли женщине стать мамой Unsplash

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Подмосковные врачи помогли женщине, которой на 18-й неделе беременности потребовалась операция на матке, стать мамой. Она поступила в гинекологическое отделение Электростальской больницы с жалобами на боли внизу живота, слабость, тошноту и повышенную температуру.

Сотрудники больницы предприняли экстренные меры и провели операцию, в ходе которой было обнаружено кровоизлияние и сгустки, которые удалось устранить.

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Заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что во время операции хирургам пришлось наложить пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда. Это позволило остановить кровотечение.

После хирургического вмешательства пациентка пошла на поправку и ее перевели на наблюдение в МОНИИАГ, где на 37-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

«После операции пациентке проводилась антикоагулянтная, антибактериальная, утеротоническая терапия», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Елена Дулаева.

Сейчас мама с ребенком уже выписаны из медучреждения и чувствуют себя хорошо.

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