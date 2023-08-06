06 августа 2023, 00:07
Врачи Дубны спасли 84-летнего местного жителя от инфаркта
Врачи медико-санитарной части № 9 ФМБА России спасли 84-летнего местного жителя Анатолия Тимофеева от инфаркта. Ранее пенсионеру стало плохо в пункте проверки здоровья в День города, он пожаловался на боли в груди и отдышку при физической нагрузке.
«Мне стало не очень хорошо, самочувствие неважное, хуже и хуже. Потом меня пригласили в палатку, где был кардиолог», — поделился пациент.
Реклама
Доктора выявили у пенсионера многососудистое поражение коронарных артерий. В больнице Анатолию Александровичу провели в экстренном порядке стентирование, затем пациент находился под пристальным наблюдением медиков.
Сейчас местный житель не жалуется на самочувствие. Он готовится к выписке и продолжает благодарить врачей за профессионализм.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Пенсионеры
Дубна
Врачи
Реклама
Реклама